Kolo Muani è a Torino. Il francese sosterrà le visite al J Medical prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. L'obiettivo del club è provare a farlo partire già questa sera con i compagni per la tournée a Hong Kong. Operazione con il Psg a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Nel VIDEO di Lorenza Giustizieri l'arrivo del giocatore all'aeroporto di Caselle

Oggi, domenica 2 agosto, è il Kolo Muani-day. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al J Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter (compreso di firma e ufficialità) in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong.