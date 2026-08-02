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Juventus, Kolo Muani a Torino. Il video e le news di calciomercato

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Kolo Muani è a Torino. Il francese sosterrà le visite al J Medical prima di diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore bianconero. L'obiettivo del club è provare a farlo partire già questa sera con i compagni per la tournée a Hong Kong. Operazione con il Psg a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Nel VIDEO di Lorenza Giustizieri l'arrivo del giocatore all'aeroporto di Caselle

CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Oggi, domenica 2 agosto, è il Kolo Muani-day. L'attaccante è atterrato questa mattina all'aeroporto di Caselle a Torino per sostenere le visite al J Medical. L'obiettivo della società bianconera è quello di finire l'iter (compreso di firma e ufficialità) in tempo per permettere al francese di viaggiare assieme ai suoi nuovi compagni per la tournée a Hong Kong. 

I dettagli dell'operazione con il Psg

La Juventus ha trovato un'intesa economica con il Psg per un'operazione a titolo definitivo sulla base di 38 milioni più 12 di bonus. Un accordo che ha trovato un punto di svolta nelle ultime 48 ore, con le parti che hanno cambiato la formula e le modalità di pagamento della trattativa. Ora si attende l'ufficialità.

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