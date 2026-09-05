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l'intervista

Pellegrino Cimò: "Prima il Mondiale U20, poi voglio tutto. Sogno il Pallone d'Oro"

Emiliano Tomasini
©Getty

Ha iniziato giocando con i ragazzi, ha lasciato casa a 15 anni e attraversato prestiti, difficoltà e sacrifici. Ora Giada Pellegrino Cimò è al Mondiale Under 20 con l’Italia. E il sogno, quello iniziato da bambina, continua. La sua intervista a Sky Sport Insider

 

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