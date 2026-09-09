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Mondiale Under 20 femminile, l'Italia si qualifica per la prima volta agli ottavi

Calcio femminile
©Getty

In Polonia le Azzurrine scrivono la storia: dopo il 2-1 contro gli Stati Uniti all'esordio arriva un 3-0 contro la Nuova Zelanda grazie a Ventriglia e Appiah. Il ct Matteucci: "Vogliamo continuare a dimostrare che ci siamo"

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L'Italia Under 20 femminile fa la storia in Polonia. Dopo aver battuto gli Stati Uniti 2-1 in rimonta all'esordio, a Lodz le Azzurrine hanno sconfitto anche la Nuova Zelanda 3-0 nell'ultima partita della fase a gironi del Mondiale di categoria, qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale. Decisivi i gol delle subentrate Rosanna Ventriglia (che ha messo a segno una doppietta) e Karen Appiah. Il ct Nicola Matteucci: "Il fatto di poter contare su tutte le calciatrici è un grande merito delle ragazze. Essere qui è un'enorme soddisfazione: metteremo sempre in campo tutto il nostro potenziale. Vogliamo continuare a dimostrare che ci siamo, che desideriamo andare avanti nella competizione".

Italia-Nuova Zelanda 3-0

78', 83' Ventriglia, 90' Appiah
 

ITALIA (3-4-2-1): Belli; Cocino, Bressan, Gallo; Consolini, Fadda, Cherubini (63' Catena), Lombardi; Sciabica (46' Zamboni), Pellegrino Cimò (73' Ventriglia); Galli (63' Appiah). All. Matteucci

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Neary; Brill, Eglinton, March, Greene (79' Lyon); Des Fountain, Brazendale; Bangalan (66' De Wit), Vlok, Benson (60' Obrien); Bennett (60' Brazendale). All. Holmes

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