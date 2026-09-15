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l'intervista

Cherubini: "Ho imparato a non mollare mai, il sole torna sempre"

Emiliano Tomasini
©Getty

"Datti tempo" è la frase che Maya Cherubini ha scelto di tatuarsi. Dentro ci sono una passione nata da piccolissima, le consapevolezze di una giovane già veterana, gli anni alla Roma, la scelta di lasciare casa per la Fiorentina, il salto nel calcio delle grandi e l'amore per la maglia Azzurra. Ora è al Mondiale Under 20, dove con le sue compagne sta stupendo il mondo e inseguendo un sogno. La sua intervista a Sky Sport Insider

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