L'Italia Under 20 femminile non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver scritto la storia qualificandosi per la prima volta agli ottavi di finale di un Mondiale, le Azzurrine battono la Cina e passano ai quarti. Karen Appiah, già in gol nella fase a gironi contro la Nuova Zelanda, sblocca la sfida al 29' ma al 74' un errore del portiere Belli regala il pareggio alla Cina. Dopo i tempi supplementari, si va ai rigori: Belli si riscatta parando l'ultimo tiro della serie a Li dopo 5 realizzazioni su 5 delle italiane. Alla seconda partecipazione di sempre al Mondiale Under 20 (la prima nel 2012 si era conclusa con l'ultimo posto nei gironi a 1 punto), la nazionale del ct Nicola Matteucci continua a impressionare. Il prossimo appuntamento è sabato 19 settembre alle ore 15 per il quarto di finale contro la Corea del Sud.