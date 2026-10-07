L’allenatore spagnolo ha prolungato il suo contratto con i Gunners, che sarebbe scaduto la prossima estate: Arteta si è legato all’Arsenal, che la scorsa stagione ha guidato alla conquista del titolo in Premier e alla finale di Champions persa col Psg, fino al giugno del 2030 TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

La storia continua. Dopo averla scritta vincendo la scorsa Premier League, dopo 22 anni di digiuno, Mikel Arteta ha deciso di restare ancora a lungo all’Arsenal. L’allenatore spagnolo ha infatti firmato un nuovo contratto a lungo termine con i Gunners. Arteta, il cui contratto, firmato nel 2024 con il club londinese sarebbe scaduto al termine di questa stagione, ha prolungato infatti fino al giugno del 2030. Un cammino vincente che prosegue, dunque, anche perché oltre al successo in campionato non vanno dimenticati, nell’era Arteta, i tre secondi posti di fila in Premier, la finale di Champions persa ai rigori col Psg, una FA Cup conquistata e tre Community Shield vinti. E la storia, può ora proseguire.

Arteta: “Un privilegio continuare, club unico” Il manager spagnolo ha dichiarato ai canali del club: “È un privilegio legare il mio futuro al club e continuare a lavorare con persone eccezionali che desiderano il meglio per l'Arsenal. Questo club è unico, per il suo carattere e per le emozioni che ti trasmette, e mi sento privilegiato che il nostro percorso insieme continuerà. Abbiamo già instaurato un legame speciale e creato ricordi che dureranno per sempre, e la cosa entusiasmante è che questo è solo l'inizio di ciò che possiamo realizzare insieme. Sono estremamente grato a Stan e Josh per la loro fiducia e il loro supporto, e mi sento onorato di guidare questo club in un periodo così speciale dei suoi 140 anni di storia. Questo è un momento di grande orgoglio per me e la mia famiglia. Sento l'amore e il rispetto dei nostri fantastici tifosi, e loro ricambiano con il mio e il nostro”.

Arsenal, il comunicato del club su Arteta “Il nuovo accordo -si legge sul sito del club- rispecchia la nostra convinzione condivisa che i progressi compiuti e il successo della scorsa stagione rappresentino l'inizio di un periodo speciale nella nostra storia. La scorsa stagione Mikel è diventato il nostro settimo allenatore a vincere il titolo, conquistando il nostro quattordicesimo campionato. Si è trattato del nostro quarto titolo di Premier League e del primo dopo 22 anni. Insieme, restiamo concentrati sul consolidamento di questo successo, sulla competizione per i trofei più importanti in modo sostenibile e sul continuo rafforzamento del profondo legame tra il club e i nostri tifosi”.