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l'intervista

Mirco Moretti: "All'Arzignano sto vivendo il mio sogno, che coppia da film con Nanni"

Valentino Della Casa
@ Foto Chiara Ferrante-FC Arzignano Valchiampo

Tutto vero: nell'Arzignano ci sono sia Nanni, sia Moretti. “Una cosa che ci ha fatto sorridere molto”, racconta il secondo, da due stagioni in Serie C ma con le idee molto chiare. “Non pensavo di raggiungere questa categoria, ma ora voglio realizzare il mio sogno”. Il centrocampista 21enne racconta i suoi sogni, le sue ambizioni e il suo gol in rovesciata

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