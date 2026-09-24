Tutto vero: nell'Arzignano ci sono sia Nanni, sia Moretti. “Una cosa che ci ha fatto sorridere molto”, racconta il secondo, da due stagioni in Serie C ma con le idee molto chiare. “Non pensavo di raggiungere questa categoria, ma ora voglio realizzare il mio sogno”. Il centrocampista 21enne racconta i suoi sogni, le sue ambizioni e il suo gol in rovesciata
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