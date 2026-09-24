l'analisi
Italvolley, cosa resta dopo l'amarezza per questo Europeo
Una squadra con due fuoriclasse, tanti giovani interessanti, un Ct che ha dimostrato di sapere come si fa a gestire un gruppo e vincere. Quindi, nessun allarme. Ma è normale che la cocente sconfitta contro la Finlandia ai quarti degli Europei pone diversi interrogativi e una profonda analisi. Sotto tutti i punti di vista
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