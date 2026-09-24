la presentazione
La Coppa America a Napoli sarà uno spettacolo senza precedenti. Anche nei preliminari
Per l'America's Cup del 2027 l'attesa è sempre maggiore e a Napoli ora ci saranno le seconde regate perliminari (da seguire su Sky). Molti i cambiamenti che agevoleranno lo spettacolo e soprattutto gli spettatori. Per non parlare di quello che vedremo in mare
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