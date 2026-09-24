Sta per cominciare quella che potrebbe essere l'ultima Eurolega

Il Real Madrid sarà la favorita, insieme all'Olyampiakos. Subito dietro Fenerbahce e Panathinaikos, ma occhio alle outsider. Milano per consolidare il progetto di Poeta, Bologna per ripartire con basi nuove dopo il ricambio estivo. Che sia davvero l'ultima edizione per come la conosciamo prima dell'arrivo di NBA Europe?