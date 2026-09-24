Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la presentazione

Sta per cominciare quella che potrebbe essere l'ultima Eurolega

Geri De Rosa

Il Real Madrid sarà la favorita, insieme all'Olyampiakos. Subito dietro Fenerbahce e Panathinaikos, ma occhio alle outsider. Milano per consolidare il progetto di Poeta, Bologna per ripartire con basi nuove dopo il ricambio estivo. Che sia davvero l'ultima edizione per come la conosciamo prima dell'arrivo di NBA Europe?

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ