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Bielorussia-Italia femminile 1-1: azzurre in finale playoff per il Mondiale

qual. mondiali

Dopo la vittoria dell'andata, alla nazionale di Andrea Soncin basta un pareggio al ritorno per qualificarsi all'ultimo turno dei playoff contro la Finlandia, in programma l'1 e il 5 dicembre. Chi vince stacca il pass per i Mondiali 2027 in Brasile

BIELORUSSIA-ITALIA 0-2: LA CRONACA DELL'ANDATA

L'Italia femminile si avvicina ai Mondiali in Brasile. La nazionale di Andrea Soncin pareggia 1-1 a Firenze contro la Bielorussia nel ritorno del primo turno degli spareggi e, grazie alla vittoria per 2-0 dell'andata, si qualifica per la finale playoff. Le azzurre dominano fin dall'inizio e Barbara Bonansea firma il vantaggio al 9' con un destro al volo di precisione sul secondo palo. La poca concretezza che segue, con Sofia Cantore ed Elisa Polli che colpiscono due pali, viene punita dal pareggio di Karyna Alkhovik al 78', dopo che al 64' Cristiana Girelli era uscita per un problema muscolare. Il prossimo ostacolo sarà la doppia sfida contro la Finlandia, in programma l'1 e il 5 dicembre. Chi vince si qualifica al Mondiale 2027 (dal 24 giugno al 25 luglio).

ITALIA-BIELORUSSIA 1-1


9' Bonansea (I), 78' Alkhovik (B)


Italia (4-3-3): Baldi; Di Guglielmo, Lenzini, Soffia (82' Rosucci), Boattin; Severini, Caruso, Greggi (61' Dragoni); Cantore (76' Glionna), Girelli (61' Polli), Bonansea (61' Cambiaghi). All. Soncin

Bielorussia (4-1-4-1): Voskobovich; Slesarchik, Sitnikava (70' Harshkova), Kazakevich, Bohdan (90'+6 Kapustina); Kavaliova (46' Alkhovik), Linnik, Kozyupa, Belaya, Shlapakova (82' Siniauskaya); Surovtseva (46' Pratasiuk). All. Hryharau

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