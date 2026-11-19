Sono 29 le convocate della nazionale di Andrea Soncin per la doppia sfida del secondo e decisivo turno dei playoff delle qualificazioni mondiali contro la Finlandia, in programma l'1 dicembre a Helsinki e il 5 a Taranto. In palio ci sarà il pass per il Brasile, dove dal 24 giugno al 25 luglio del 2027 si disputerà la decima edizione del torneo iridato

L'ultimo ostacolo verso il terzo Mondiale di calcio consecutivo per le azzurre è la Finlandia. Sono 29 le convocate della nazionale dal ct Andrea Soncin per il doppio match del secondo e decisivo turno dei playoff, in programma l'1 dicembre a Helsinki e il 5 a Taranto. Le due nazionali si giocheranno il biglietto aereo per il Brasile, dove dal 24 giugno al 25 luglio del 2027 si disputerà la decima edizione del torneo iridato. Le novità sono rappresentate dalle centrocampiste Moraca e Santi, alla prima convocazione in Nazionale maggiore come l'attaccante Distefano. Tornano invece in gruppo De Rita, già chiamata per due amichevoli nel 2024, e insieme a lei anche Linari e Bonfantini. Appuntamento a Coverciano da martedì 24 novembre. L'Italia si è aggiudicata sei dei 14 precedenti, tra cui l'ultimo il 16 luglio 2024: un netto 4-0 ottenuto al 'Druso' di Bolzano (reti di Beccari, Giugliano, Cambiaghi e autorete di Nyström) che permise alle azzurre di festeggiare insieme ai propri tifosi il pass per l'Europeo