Manca oltre un mese all'inizio del calciomercato ma il Frosinone è pronto a chiudere per Paulos Abraham, attaccante svedese classe 2002 dell'Hammarby che ha segnato 17 gol e 4 assist in 28 partite di campionato. La trattativa può avanzare anche grazie a una clausola da circa 4 milioni di euro presente nel suo contratto

Il primo colpo di calciomercato in Serie A potrebbe essere del Frosinone . I gialloblù sono avanti per Paulos Abraham, attaccante classe 2002 dell'Hammarby. Il club è pronto a chiudere anche grazie a una clausola rescissoria da circa 4 milioni di euro , presente nel contratto del giocatore che è in scadenza nel 2028.

Chi è Paulos Abraham

Attaccante mancino che può giocare sia da centravanti sia sulle fasce. Paulos Abraham è arrivato all'Hammarby nel gennaio 2025 dove si è affermato soprattutto da numero 9. D'altronde questa stagione è stata la migliore della sua giovane carriera, realizzando 17 gol e 4 assist in 28 partite di campionato e meritandosi la convocazione con la Svezia di Graham Potter. L'attaccante potrebbe dunque arrivare in un reparto offensivo che ha già in Antonio Raimondo uno dei grandi protagonisti di questo inizio di stagione (8 gol nelle prime 10 di campionato) oltre a Daniel Birligea e Tomas Bobcek.