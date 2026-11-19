La Fifa ha ricevuto tre candidature per le elezioni presidenziali che si terrranno a marzo 2027 in Marocco: oltre al presidente uscente Gianni Infantino, in corsa ci sono anche Philippe Diallo e Kohzo Tashima. Le candidature dovranno superare l'esame del comitato elettorale

Saranno in tre, almeno per ora, i candidati che si contenderanno la presidenza della Fifa. Alla scadenza fissata per la presentazione delle candidature, la Federazione internazionale ha ricevuto i nomi di Philippe Diallo, Gianni Infantino (presidente uscente) e Kohzo Tashima, indicati dalle federazioni affiliate per le elezioni che si terranno in occasione del 77° Congresso Fifa, in programma a Rabat, in Marocco, il 18 marzo 2027. Il prossimo passaggio sarà la verifica formale dell'ammissibilità dei candidati da parte del comitato elettorale. Il calendario ufficiale prevedeva come termine per la presentazione delle candidature la mezzanotte del 18 novembre 2026.