Rimettersi in gioco, la sfida di Boattin: "Juve, casa mia. A Houston sono felice"

Emiliano Tomasini
Credit: Houston Dash

‘Radici’ è la parola chiave. Quelle che tengono Lisa Boattin legata al passato e quelle che le permettono di ripartire in America. Dal campetto di paese alla Juventus, fino a Houston: Lisa Boattin si racconta tra appartenenza, scelte, momenti complessi, crescita personale e un calcio femminile che chiede rispetto

