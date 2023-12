La Fifa ha ufficializzato il ritorno nel 2024 della vecchia Coppa Intercontinentale ", con gara secca per la vincitrice della Champions. Come tradizione si giocherà ogni anno a dicembre e affiancherà il nuovo Mondiale per club che si disputerà ogni 4 anni LE QUALIFICATE AL MONDIALE PER CLUB 2025

Accanto al nuovo Mondiale per club, torna la “vecchia” Coppa Intercontinentale. Ad annunciarlo è stata la Fifa che, dopo aver fornito i dettagli in merito a quello che si chiamerà “Mundial de Clubes” (che si disputerà ogni 4 anni, con 32 squadre coinvolte), ha confermato anche il torneo annuale che elegge il miglior club al mondo tra le vincitrici dei trofei continentali e che prenderà lo storico nome abbandonato nel 2004: Coppa Intercontinentale. Il torneo che portava quel nome si è giocato infatti dal 1960 al 2004, per poi diventare “Mondiale per club”. L'ultima squadra a vincere il trofeo era stato il Porto di Victor Fernandez (qualificato grazie alla Champions vinta con Mourinho), mentre l'ultima italiana era stata la Juventus di Lippi nel 1996.

Vincitrice della Champions subito in finale "In seguito all’approvazione da parte del Consiglio, nel marzo 2023, di una competizione annuale per club FIFA a partire dal 2024, che vedrà la partecipazione di tutti i campioni della prima competizione per club della confederazione e si concluderà con una finale in una sede neutrale tra i vincitori della UEFA Champions League e i vincitori di uno spareggio intercontinentale tra i club delle altre confederazioni, è stato deciso che il nome ufficiale della competizione sarà Coppa Intercontinentale FIFA", si legge in una nota ufficiale. A differenza di quanto avviene ora, dunque, la vincitrice della Champions disputerà direttamente la finale. Per il resto, il torneo si svolgerà nello stesso periodo in cui si gioca l'attuale Mondiale per club (attorno a metà dicembre).

Le date dell'edizione 2024 La Fifa ha anche illustrato le diverse fasi della "nuova vecchia" Coppa Intercontinentale, con le date per l'edizione 2024. Dalla prima fase uscirà una squadra tra le le vincitrici della Champions asiatica, di quella africana e di quella dell'Oceania. Poi i vincitori della Concacaf Champions Cup (il torneo dei club del Nordamerica) affronteranno i campioni della Libertadores. Le vincitrici di queste due prime fasi si affronteranno in un "playoff" nei giorni precedenti la finale, nella stessa sede neutrale che ospiterà la finale. I vincitori di questo spareggio giocheranno contro i vincitori della UEFA Champions League per il titolo. Per l’edizione inaugurale della competizione nel 2024, lo spareggio si svolgerà il 14 dicembre 2024 in una località neutrale, con finale il 18 dicembre 2024 nella stessa sede.