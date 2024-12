Mondiale per Club 2025, tutti i gironi

River Plate (Argentina)

(Argentina) Urawa Red Diamonds (Giappone)

(Giappone) Monterrey (Messico)

(Messico) INTER (Italia)

Ecco il girone dei nerazzurri di Simone Inzaghi, inseriti in seconda fascia, che chiuderanno contro gli argentini del River Plate. Interessante la sfida coi Millonarios di Gallardo, qualificati grazie al ranking Conmebol, ed ex squadra allenata da Demichelis sulla panchina del Monterrey. Saranno i messicani i primi avversari dell'Inter, loro che la Champions nordamericana l'hanno vinta nel 2021 e che in rosa ammettono ex Serie A come Ocampos e Moreno. L'Inter scenderà in campo invece per la seconda volta contro i giapponesi dell'Urawa Red Diamonds, campione d'Asia nel 2022, dove gioca l'ex Torino Gustafson