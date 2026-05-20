Candidati Golden Boy 2026: ci sono 4 italiani

Golden Boy 2026, i 100 giocatori candidati: ci sono 4 italiani
Sono quattro gli italiani in lista, di cui la metà giocano all'estero, ovvero Inacio e Reggiani del Borussia Dortmund. Poi ci sono Camarda e Ahanor e altri due giocatori del campionato italiano: Vaz della Roma e Britschgi del Parma. Ecco i finalisti del premio istituito da Tuttosport, classificati in base a un indice di prestazioni realizzato in collaborazione con Transfermarkt
- Per questa top 100 sono stati presi in considerazione i migliori giocatori Under 21, con un indice realizzato in collaborazione con Transfermarkt e che prende in considerazione una serie di fattori, dalle performance al valore di mercato e del club di appartenenza, passando per potenziale del giocatore e difficoltà della lega.
- 100) CHRIS RIGG (Sunderland)
- 99) ETHAN MBAPPÉ (Lille)
- 98) WOJCIECH MONKA (Lech Poznan)
- 97) CHEVEYO TSAWA (Zurigo)
- 96) BARA SAPOKO NDIAYE (Bayern Monaco)
- 95) MICHAL GURGUL (Lech Poznan)
- 94) STEFANOS TZIMAS (Brighton)
- 93) SVERRE NYPAN (Manchester City)
- 92) ANDRIJA BULATOVIC (Lens)
- 91) FRANCESCO CAMARDA (Lecce)
- 90) ALADJI BAMBA (Monaco)
- 89) WAEL MOHYA (Borussia Moenchengladbach)
- 88) SAMUELE INÁCIO (Borussia Dortmund)
- 87) CLAUDIO ECHEVERRI (Girona)
- 86) MATVIY PONOMARENKO (Dinamo Kiev)
- 85) VELJKO MILOSAVLJEVIC (Bournemouth)
- 84) KAUA ELIAS (Shakhtar Donetsk)
- 83) SASCHA BRITSCHGI (Parma)
- 82) KACPER POTULSKI (Mainz)
- 81) SOUZA (Tottenham)
- 80) PROSPER PETER (Angers)
- 79) MARC GUIU (Chelsea)
- 78) ELIJAH DIJKSTRA (AZ Alkmaar)
- 77) JANNIK SCHUSTER (Salisburgo)
- 76) LUCCA BRUGHMANS (Genk)
- 75) BASTIEN MEUPIYOU (Alverca)
- 74) CALEB YIRENKYI (Nordsjaelland)
- 73) CHARALAMPOS KOSTOULAS (Brighton)
- 72) MIKEY MOORE (Rangers)
- 71) JOANE GADOU (Salisburgo)
- 70) RUUD NIJSTAD (Twente)
- 69) TYLEL TATI (Nantes)
- 68) MIHAJLO CVETKOVIC (Anderlecht)
- 67) DRO FERNANDEZ (Psg)
- 66) KHALIS MERAH (Lione)
- 65) NOAHKAI BANKS (Augsburg)
- 64) CHRISTOS MOUZAKITIS (Olympiacos)
- 63) RAYANE BOUNIDA (Ajax)
- 62) ROBINIO VAZ (Roma)
- 61) KARIM COULIBALY (Werder Brema)
- 60) MONTRELL CULBREATH (Bayer Leverkusen)
- 59) JOAO SIMOES (Sporting CP)
- 58) GIVAIRO READ (Feyenoord)
- 57) SIDIKI CHERIF (Fenerbahce)
- 56) SEAN STEUR (Ajax)
- 55) NATS ROTS (Twente)
- 54) JORTHY MOKIO (Ajax)
- 53) JAN VIRGILI (Maiorca)
- 52) WILLIAN GOMES (Porto)
- 51) MAX DOWMAN (Arsenal)
- 50) GEOVANY QUENDA (Sporting CP)
- 49) MATEUS MANÉ (Wolverhampton)
- 48) MARTIN FERNANDES (Porto)
- 47) NOHA SANGUI (Paris FC)
- 46) CHRIST INAO OULAI (Trabzonspor)
- 45) KERIM ALAJBEGOVIC (Salisburgo)
- 44) THIAGO PITARCH (Real Madrid)
- 43) OSKAR PIETUSZEWSKI (Porto)
- 42) LUCAS HOGSBERG (Strasburgo)
- 41) RIO NGUMOHA (Liverpool)
- 40) LUCA REGGIANI (Borussia Dortmund)
- 39) JOSH ACHEAMPONG (Chelsea)
- 38) ETHAN NWANERI (Marsiglia)
- 37) JUMA BAH (Nizza)
- 36) FRANCO MASTANTUONO (Real Madrid)
- 35) NATHAN DE CAT (Anderlecht)
- 34) GIANLUCA PRESTIANNI (Benfica)
- 33) AYDEN HEAVEN (Manchester United)
- 32) IBRAHIM MBAYE (Psg)
- 31) LUCAS BERGVALL (Tottenham)
- 30) RODRIGO MORA (Porto)
- 29) HONEST AHANOR (Atalanta)
- 28) ARCHIE GRAY (Tottenham)
- 27) LEMIS MILEY (Newcastle)
- 26) FINN JELTSCH (Stoccarda)
- 25) JAYDEE CANVOT (Crystal Palace)
- 24) MYLES LEWIS-SKELLY (Arsenal)
- 23) BAZOUMANA TOURÉ (Hoffenheim)
- 22) MARC BERNAL (Barcellona)
- 21) ASSAN QUEDRAOGO (Lipsia)
- 20) KONSTANTINOS KARETSAS (Genk)
- 19) SAID EL MALA (Colonia)
- 18) RAYAN (Bournemouth)
- 17) CHRISTIAN KOFANE (Bayer Leverkusen)
- 16) KEES SMIT (AZ Alkmaar)
- 15) JON MARTIN (Real Sociedad)
- 14) JUNIOR KROUPI (Bournemouth)
- 13) SENNY MAYULU (Psg)
- 12) VITOR REIS (Girona)
- 11) ENDRICK (Lione)
- LUKA VUSKOVIC (Amburgo)
- JORREL HATO (Chelsea)
- VICTOR FROHOLDT (Porto)
- LENNART KARL (Bayern Monaco)
- AYYOUB BOUADDI (Lille)
- ESTEVAO (Chelsea)
- YAN DIOMANDE (Lipsia)
- PAU CUBARSÍ (Barcellona)
- WARREN ZAIRE-EMERY (Psg)
- LAMINE YAMAL* (Barcellona)
- 2003 Rafael van der Vaart
- 2004 Wayne Rooney
- 2005 Lionel Messi
- 2006 Cesc Fàbregas
- 2007 Sergio Agüero
- 2008 Anderson
- 2009 Alexandre Pato
- 2010 Mario Balotelli
- 2011 Mario Götze
- 2012 Isco
- 2013 Paul Pogba
- 2014 Raheem Sterling
- 2015 Anthony Martial
- 2016 Renato Sanches
- 2017 Kylian Mbappé
- 2018 Matthijs de Ligt
- 2019 João Félix
- 2020 Erling Haaland
- 2021 Pedri
- 2022 Gavi
- 2023 Jude Bellingham
- 2024 Lamine Yamal
- 2025 Desiré Doué