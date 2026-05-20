 Venezia, le cessioni più costose di calciomercato, Issa Doumbia verso lo Sporting | Sky Sport
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Venezia, le cessioni di calciomercato più ricche della storia del club

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Lo Sporting è vicinissimo a Issa Doumbia, uno degli artefici della promozione in A del Venezia: operazione da 20 milioni più bonus, che volerebbe in testa (e con enorme distacco da tutte le altre) nella classifica delle cessioni record della storia del club. Nella top 10 storica (Transfermarkt) colpi recenti e veri e propri amarcord. Eccola qui di seguito

E DOUMBIA ACCENDE IL MERCATO IN ENTRATA: PIACE FULLKRUG

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