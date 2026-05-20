Venezia, le cessioni di calciomercato più ricche della storia del club
Lo Sporting è vicinissimo a Issa Doumbia, uno degli artefici della promozione in A del Venezia: operazione da 20 milioni più bonus, che volerebbe in testa (e con enorme distacco da tutte le altre) nella classifica delle cessioni record della storia del club. Nella top 10 storica (Transfermarkt) colpi recenti e veri e propri amarcord. Eccola qui di seguito
- 3,81 milioni
- Dal Venezia allo Spezia
- 2022/23
- 4,3 milioni (al cambio delle vecchie lire)
- Dal Venezia al Flamengo
- 2000/01
- 4,3 milioni
- Dal Venezia alla Sampdoria
- 2002/03
- 4,5 milioni
- Dal Venezia al Sassuolo
- 2025/26
- 4,75 milioni
- Dal Venezia al Palermo
- 2024/25
- 5,23 milioni
- Dal Venezia al Verona
- 2022/23
- 5,3 milioni (al cambio delle vecchie lire)
- Dal Venezia al Manchester United
- 1999/00
- 6 milioni
- Dal Venezia al Parma
- 2025/26 (prestito e riscatto)
- 6 milioni
- Dal Venezia al Lione
- 2024/25
- 8,1 milioni
- Dal Venezia al Sassuolo
- 2025/26
- Il centrocampista italiano — classe 2003, già nel giro dell'U21 e protagonista della promozione — potrebbe riscrivere (e di molto) i libri dei record in casa Venezia
- Lo Sporting, da sempre vicinissimo ai giovani talenti, è pronto a spendere 20 milioni di euro più 3 di bonus garantiti e altri 3 al raggiungimento di obiettivi più complicati. Il Venezia, inoltre, manterrà una percentuale sulla rivendita