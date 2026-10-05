 Golden Boy 2026: i nomi dei 25 candidati finalisti | Sky Sport
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Golden Boy 2026, i nomi dei 25 giocatori finalisti

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Ecco i 25 finalisti del premio istituito da Tuttosport: tre di loro giocano in Serie A e sono tutti arrivati nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Chi sarà il successore di Desiré Doué? La cerimonia di premiazione sarà in diretta su Sky Sport

CHI ERANO I 100 CANDIDATI INIZIALI

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