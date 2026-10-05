Golden Boy 2026, i nomi dei 25 giocatori finalisti
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Ecco i 25 finalisti del premio istituito da Tuttosport: tre di loro giocano in Serie A e sono tutti arrivati nel corso dell'ultima sessione di calciomercato. Chi sarà il successore di Desiré Doué? La cerimonia di premiazione sarà in diretta su Sky Sport
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- Charalampos Kostoulas (Brighton)
2/26
- Rodrigo Mora (Roma)
3/26
- Joane Gadou (Borussia Dortmund)
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- Franco Mastantuono (Fiorentina)
5/26
- Xavi Espart (Barcellona)
6/26
- Finn Jeltsch (Stoccarda)
7/26
- Jon Martin (Real Sociedad)
8/26
- Kerim Alajbegovic (Juventus)
9/26
- Saïd El Mala (Colonia)
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- Marc Bernal (Barcellona)
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- Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)
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- Endrick (Real Madrid)
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- Gianluca Prestianni (Benfica)
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- Estêvão (Chelsea)
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- Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
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- Lennart Karl (Bayern Monaco)
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- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
18/26
- Jorrel Hato (Chelsea)
19/26
- Victor Froholdt (Porto)
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- Rayan (Bournemouth)
21/26
- Luka Vuskovic (Brighton)
22/26
- Ayyoub Bouaddi (Manchester City)
23/26
- Yan Diomande (Real Madrid)
24/26
- Pau Cubarsí (Barcellona)
25/26
- Warren Zaïre-Emery (Paris S. Germain)
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- 2003 Rafael van der Vaart
- 2004 Wayne Rooney
- 2005 Lionel Messi
- 2006 Cesc Fàbregas
- 2007 Sergio Agüero
- 2008 Anderson
- 2009 Alexandre Pato
- 2010 Mario Balotelli
- 2011 Mario Götze
- 2012 Isco
- 2013 Paul Pogba
- 2014 Raheem Sterling
- 2015 Anthony Martial
- 2016 Renato Sanches
- 2017 Kylian Mbappé
- 2018 Matthijs de Ligt
- 2019 João Félix
- 2020 Erling Haaland
- 2021 Pedri
- 2022 Gavi
- 2023 Jude Bellingham
- 2024 Lamine Yamal
- 2025 Desiré Doué