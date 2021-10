20/40 ©Getty

LA MOGLIE HELENA - "Oggi è il compleanno di mia moglie. Quale regalo le ho fatto? Niente, ha già Zlatan no?" - disse una volta Zlatan. I due non sono sposati, Ibra scriveva di lei nella sua autobiografia: "E' tosta. Le piacciono le automobili. Se n’era andata via di casa a diciassette anni e si era fatta strada lavorando, e io non ero per niente una superstar per lei. 'Avanti, Zlatan, tu non eri esattamente Elvis' mi disse qualche tempo dopo ripensando ai nostri primi incontri".