L'anticipazione l'ha regalata sui propri canali social il fuoriclasse svedese, che ha svelato le prime immagini di "I am Zlatan". Si tratta del film ispirato dall'autobiografia dello stesso Ibra, trailer che ripercorre alcuni dei momenti chiave nella carriera dell'attaccante del Milan. In uscita in Svezia il prossimo 10 settembre, la pellicola sarà distribuita in autunno in Italia da Lucky Red

