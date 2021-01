18/24

MARIO BALOTELLI



Era solo un ragazzo quando con l'Inter vinceva tutto dividendo già i tifosi con i suoi comportamenti. La classe non è mai stata in discussione, ma nonostante i molti giri non ha mai trovato l'ambiente giusto per affermarsi. Dopo il Brescia è ripartito anche lui in una serie inferiore come Maicon, in B nel Monza di Berlusconi e Galliani, con cui ha segnato all'esordio dopo 4 minuti!



BALO, ESORDIO CON COL LAMPO NEL MONZA