L'Inter conquista la finale di Champions League a 13 anni di distanza dall'ultima volta, quando poi si aggiudicò la coppa nella finale di Madrid contro il Bayern Monaco. Marco Materazzi e Wesley Sneijder, due protagonisti della stagione del Triplete con Mourinho in panchina, hanno guardato la semifinale di ritorno contro il Milan nella curva di San Siro con i tifosi. I due sono stati accolti con grande entusiasmo, tra applausi e cori. A loro volta Materazzi e Sneijder hanno incitato la squadra insieme alle migliaia di supporter nerazzurri presenti a San Siro e si sono letteralmente scatenati al gol di Lautaro Martinez, che di fatto ha chiuso il discorso qualificazione e portato l'Inter alla Istanbul. Chissà se anche il prossimo 10 giugni vorranno essere vicini alla tifoseria interista, per vivere da protagonisti un'altra finale di Champions. Questa volta non in campo come a Madrid nel 2010, ma sugli spalti con la sciarpa nerazzurra al collo.