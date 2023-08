I nerazzurri hanno fatto un sondaggio per l'attaccante austriaco, che ha vestito la maglia dell'Inter nella stagione 2009/10. Primi contatti, con il calciatore che, come dichiarato dal fratello e agente, vorrebbe essere liberato per avere l'opportunità di giocare in un top club

L'Inter continua a lavorare per sull'attacco e ha sondato il terreno con il Bologna per Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco classe '89 è un profilo che interessa e c'è già stato un primo contatto. Il calciatore, come dichiarato dal fratello (che è il suo agente) vorrebbe essere liberato per avere l'opportunità di giocare in un top club. L'idea dei nerazzurri, comunque, non è solamente quella di prendere Arnautovic: qualora dovesse arrivare l'austriaco, poi si proverebbe a cercare una sistemazione a Correa e impreziosire il reparto offensivo con Balogun, che sarebbe un investimento per il futuro. Restano in piedi anche le piste Beto e Taremi.