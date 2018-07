Nato e cresciuto alla Juventus, ora stella in America: la carriera di Sebastian Giovinco ha seguito percorsi spesso imprevedibili. Sei stagioni in bianconero divise in tre parentesi diverse: in mezzo le esperienze con Empoli e Parma, prima di scegliere la valorizzazione di un campionato emergente come la Major League Soccer. “L'MLS è ancora lontana dagli standard europei, ma sta crescendo e migliorando velocemente, per questo si sta bene. Ho pensato di tornare in Italia ad essere sincero, ma adesso la mia vita è qua, ho due anni di contratto e poi si vedrà” ha detto l’attaccante in un’intervista rilasciata a Sky Sport.