Classe 1977, Liliana Cátia dos Santos Aveiro meglio conosciuta come Katia, si è infatti lasciata andare ad un commento provocatorio sui social. Gestito dall’altro fratello, Hugo, il museo ospita una statua di CR7 in maglia bianconera ad omaggiare la nuova avventura italiana del cinque volte Pallone d’Oro. Tra cimeli e gadget posseduti da Ronaldo, quindi, è possibile farsi immortalare in compagnia del fuoriclasse della Juventus. L’occasione non è sfuggita a Katia di ritorno per qualche giorno nella terra natale, peccato che abbia accompagnato il suo post con le seguenti parole: "Scusa, ragazzo, puoi dirmi dov’è Torino? È solo per sapere dove gioca il migliore del mondo". Evidente la stoccata a distanza con il grande rivale del fratello, Leo Messi, coppia che da un decennio monopolizza l’assegnazione del Ballon d’Or in uno dei più grandi dualismi dello sport moderno. Un messaggio riservato quindi alla Pulga e agli oltre 700mila suoi seguaci su Instagram, popolo che la apprezza come cantante portoghese di successo. Una star musicale apprezzata anche sul proprio blog, lei che si è sempre dipinta come la "fan numero uno di Ronaldo". Orgoglio smisurato per il fratello minore con buona pace di Leo, orfano del suo "nemico" in Spagna.