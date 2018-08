“Con Maurito grande intesa”. Ma Spalletti…

Tra i gol più belli, ovvio, c’è proprio anche quello del Toro. Che ha deliziato i tifosi nerazzurri non solo con magie in campo, ma anche a livello di mentalità e spirito di sacrificio per la squadra. Lo ha detto lui stesso dopo la partita. “Mi adatto a fare tutto, spero di fare bene innanzitutto qui dentro e fuori dal campo”. Musica per Spalletti. Lautaro ha poi così proseguito ai microfoni di RMC Sport: “Sono molto felice, abbiamo affrontato amichevoli molto dure. Stiamo andando avanti nel modo migliore e ci stiamo preparando bene contro squadre che poi potremo affrontare anche in Champions League. Abbiamo fatto un buon precampionato, vogliamo arrivare al meglio all’inizio delle gare ufficiali. L’intesa con Icardi? Dentro e fuori dal campo ci intendiamo molto bene, andiamo molto d’accordo ed è importante. Sono molto contento del suo rapporto con lui. Potevo finire all’Atletico? Si sono presentati molti club per me quando giocavo al Racing, l’Atletico era uno di questi, ma sono molto felice di essere qui all’Inter. La Nazionale? Sicuramente ci spero”. Piccola tirata d’orecchie invece da parte di Spalletti: “Il gol di Lautaro? C’è stata questa giocata, ma ci sono stati anche molti palloni persi. Lautaro fa un bel gol, poi però deve riuscire a tenere palla e a dialogare con i compagni altrimenti quel gesto vale poco”.