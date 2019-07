La Juventus è arrivata a Singapore: si comincia a fare sul serio. Bagno di folla all’aeroporto asiatico per i bianconeri, che sono pronti a esordire in International Champions Cup: la prima sfida nella giornata di domenica, quando al National Stadium affronteranno il Tottenham di Pochettino. La squadra di Maurizio Sarri è stata l’ultima ad arrivare in Oriente, dove è giunta nella mattinata di sabato. A Singapore è stata accolta da tantissimi tifosi, accorsi in aeroporto ben quattro ore (il volo ha fatto ritardo) prima dell’atterraggio per supportare l’intero gruppo. Altri hanno aspettato i bianconeri nei pressi dello Swissotel The Stamford: tanti cori per Cristiano Ronaldo, la star di spicco, ma anche per lo stesso Sarri, acclamato al momento della discesa del bus. Sorrisi, autografi e selfie per tutti con i sostenitori, poi l’ingresso in albergo. Assenti nelle fotografie Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot e Gigi Buffon, che si sono defilati dalla squadra per una sessione di meet-and-greet al Resort World Sensosa. La Juve è tra le quattro squadre che parteciperanno alle partite di ICC al National Stadium di Singapore nel weekend: le altre due sono Manchester United e Inter, con i nerazzurri di Conte che affronteranno CR7 e compagni il prossimo 24 luglio a Nanchino.