Esordio per Maurizio Sarri sulla panchina dei bianconeri, alla prima uscita ufficiale nella International Champions Cup contro il Tottenham, finalista di Champions League lo scorso giugno. Sarri schiera Buffon dal 1', in panchina de Ligt e gli altri nuovi acquisti. Palo di Son in avvio, pericoloso CR7. La sblocca Lamela al 31'. Dopo l'intervallo spazio per Szczesny, Demiral, Rabiot e Higuain che pareggia al 56'. E dopo 4 minuti la ribalta Ronaldo. Debutto per de Ligt, pari di Lucas Moura

