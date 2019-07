Calciomercato: news e trattative di oggi LIVE

Veretout alla Roma, mattinata di visite mediche insieme a Diawara. Resta forte l'interesse dei giallorossi per Suso. Nuovi contatti tra Milan e Juventus per Demiral, il preferito di Giampaolo per la difesa. Per l'attacco si continua a trattare Angel Correa, ma devono partire Cutrone e André Silva. La Juve pensa alle cessioni: su Kean ci sono Everton ed Arsenal, per Matuidi il Monaco. Il Fenerbahce non molla Khedira. Il Sassuolo chiude per Obiang. Cagliari scatenato: Nandez a un passo, Rog in chiusura e per l'attacco si pensa a Eder

