RITARDI, NO TATUAGGI, LA MACCHINA E L'IDOLO LASSANA DIARRA - Capitolo Francia. Nel 2016 (tra Leicester e Chelsea), ecco l'esordio in Nazionale. N'Golo - che non ha tatuaggi e che guida una normalissima Mini Cooper (a differenza delle supercar dei colleghi) - esordisce il 25 marzo subentrando a Lassana Diarra, da lui stesso indicato come proprio modello di riferimento. Curiosità: Kanté è un ritardatario. Proprio per scongiurare possibili multe un giorno arrivò al ritiro della Nazionale alle 6 del mattino.