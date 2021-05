1/22

Non ci era mai andato così vicino, Pep Guardiola, nei suoi 5 anni alla guida del Manchester City. Eppure la Champions League gli è sfuggita anche questa volta. Dal 2016, anno in cui Guardiola è approdato al City, non ha badato a spese per costruire la squadra con cui ha sfiorato il trofeo più desiderato.



Ecco i giocatori più costosi acquistati anno per anno e il totale stagionale dal 2016-17 ad oggi.

LE PAROLE DI GUARDIOLA DOPO LA FINALE