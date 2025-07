Poi Miura - anno 1994 - in Italia ci arriva per davvero, maglia Genoa. Ingaggio (inteso come acquisto) anche mediatico e griffato dal presidente rossoblu Spinelli. E ingaggio (qui inteso come stipendio) pagato in parte dagli sponsor. Il centro sportivo del Genoa a Pegli viene preso d'assalto da giornalisti e fotografi giapponesi, nonostante l'avventura strettamente calcistica lasci più che altro a desiderare. Esordio proprio contro il Milan - una questione di destino - con immediato ko e uscita in barella dopo un duro scontro testa contro testa con Baresi. Un solo anno, venti partite, retrocessione in B e un gol, ma nel derby contro la Samp, perso 3-2.