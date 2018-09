Due gironi da 20 squadre, uno da 19. Dopo la riunione del Consiglio Direttivo, che si è svolto nella giornata di martedì nella sede della Lega, sono stati ufficializzati i tre gironi della Serie C 2018-2019. Definita la suddivisione: il Girone A sarà composto da club del Nord-Ovest, Toscana e Sardegna, compresa la squadra B della Juventus; il Girone B da squadre del Nord-Est e della riviera adriatica, a cui si aggiunge il Gubbio; il Girone C resta composto dalle squadre del Sud Italia. Ancora da chiarire quale sarà la data di inizio del campionato (secondo indiscrezioni, potrebbe già partire tra domenica e martedì prossimo), questo il comunicato pubblicato dalla Lega: “Il Direttivo di Lega Pro - si legge - ha preso atto della decisone assunta dal Collegio di Garanzia del CONI così come della posizione contraria espressa dal Presidente Frattini, che apre non pochi interrogativi ai quali si auspica possa arrivare una risposta delle autorità competenti. Il Consiglio Direttivo, in assenza della certezza delle regole che governa il sistema calcistico, ha manifestato l’impossibilità di iniziare un campionato. Ciononostante, nel rispetto della competizione sportiva, dei calciatori, delle società sportive e dei tifosi, ha deliberato l’approvazione dei gironi e la presentazione dei calendari, lasciando impregiudicati i diritti delle società ad agire a tutela dei propri interessi e confidando che gli organi della giustizia sportiva ripristinino il rispetto delle regole”. Ecco i tre gironi nel dettaglio:

Girone A: Albissola, Alessandria, Arezzo, Arzachena, Carrarese, Cuneo, Gozzano, Juventus U23, Lucchese, Novara, Olbia, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pro Patria, Pro Piacenza, Pro Vercelli, Robur Siena e Virtus Entella.

Girone B: Albinoleffe, Fano, Feralpisalò, Fermana, Giana Erminio, Gubbio, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Imolese, Monza, Pordenone, Ravenna, Renate, Rimini, Sambenedettese, Sudtirol, Teramo, Ternana, Triestina, L.R. Vicenza, Virtus Vecomp Verona, Vis Pesaro.

Girone C: Bisceglie, Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Juve Stabia, Matera, Monopoli, Paganese, Potenza, Rende, Rieti, Sicula Leonzio, Siracusa, Trapani, Reggina, Vibonese, Virtus Francavilla, Viterbese