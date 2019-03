C'è una Juventus che gioca in Serie C, nel Girone A: è l'unica seconda squadra in Italia, sulla scia di quanto accade nelle altre leghe europee. Ma come sta andando questa esperienza, quali sono gli obiettivi? Per raccontarlo siamo andati a casa dell’Under 23 bianconera, attualmente al 13º posto in classifica (32 punti come Gozzano e Alessandria) con un rassicurante +12 sulla zona retrocessione e a -7 dalla zona playoff. La squadra di Mauro Zironelli si allena a Vinovo, nelle stesse strutture in cui fino a poco tempo fa frequentavano giornalmente i giocatori della prima squadra, che oggi si sono spostati alla Continassa. Nella rosa della Under 23 juventina, la più giovane del calcio professionistico italiano (21 anni e 9 mesi di media), in ben 19 provengono dal settore giovanile del club. Il gioiello? È Hans Nicolussi Caviglia, che ha già esordito in Serie A in Juventus-Udinese. Ecco, nello speciale a cura di Paolo Aghemo, il racconto di una nuova realtà del panorama calcistico italiano.