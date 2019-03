Girone A

La Virtus Entella resta in vetta nel Girone A di Serie C, anche se il pareggio 0-0 contro il Siena non permette ai liguri di allungare sul Piacenza, sempre secondo a -3 dopo il pari sul campo di Arezzo. Nel weekend delle sfide di alta classifica, a sorridere è il Pisa, che conquista punti su tutte le rivali per la promozione battendo 1-0 la Carrarese: nerazzurri ora quarti a -6 dall'Entella. Crolla la Pro Vercelli, battuta dalla Juventus 3-0. Punti importanti per Olbia, Arzachena e Lucchese.



Pisa-Carrarese 1-0

Entella-Siena 0-0

Arezzo-Piacenza 1-1

Pro Piacenza-Albissola 0-3 a tavolino

Cuneo-Alessandria 0-0

Lucchese-Pro Patria 3-1

Gozzano-Novara 0-0

Pistoiese-Olbia 1-3

Arzachena-Pontedera 3-0

Juventus U23-Pro Vercelli 3-0

Classifica: Virtus Entella 59, Piacenza 56, Robur Siena 53, Pisa 53, Arezzo 51, Pro Vercelli 51,Carrarese 50, Pro Patria 46, Novara 43, Pontedera 39, Juventus U23 35, Olbia 34, Gozzano 33, Alessandria 33, Pistoiese 30, Arzachena 27, Albissola 23, Cuneo 21, Lucchese 20, Pro Piacenza.

Girone B

Il pareggio del Pordenone, fermato sull'1-1 a Terni, costituisce un'importante notizia nella 32^ giornata di Lega Pro: i neroverdi al terzo pareggio consecutivo in campionato, che permette alla Triestina, ora a -6, di riportarsi sotto, grazie alla convincente vittoria per 4-0 contro la Sambenedettese. Vittoria esterna anche per la Feralpisalò terza, mentre continua la crescita del Monza di Berlusconi, che non perde dal 9 febbraio: importante il successo esterno per 3-1 a Imola. Cambia ancora la parte bassa della classifica: Giana Erminio ko col Teramo, risalgono Albinoleffe e Virtus Verona.



Fermana-Vis Pesaro 0-0

Gubbio-Renate 0-0

Sudtirol-Vicenza 2-2

Fano-Feralpisalò 0-1

Giana Erminio-Teramo 1-2

Imolese-Monza 1-3

Ravenna-Albinoleffe 0-1

Ternana-Pordenone 1-1

Triestina-Sambenedettese 4-0

Virtus Verona-Rimini 3-0

Classifica: Pordenone 63, Triestina 57, Feralpisalò 54, Monza 51, Imolese 50, Sudtirol 50, Ravenna 48, Fermana 44, Vicenza 41, Sambenedettese 40, Teramo 37, Vis Pesaro 36, Ternana 36, Gubbio 35, Albinoleffe 35, Virtus Verona 35, Giana Erminio 33, Renate 33, Rimini 32, Fano 29.

Girone C

Giornata ricca di pareggi nel Girone C di Serie C, comandato sempre da una Juve Stabia che sta però perdendo punti ai danni del Trapani, secondo a -1. Non approfitta del rallentamento dei campani il Catania terzo, che nella 32^ giornata crolla fuori casa contro la Reggina: 3-0 per i granata, che fanno così un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Sorride il Catanzaro quarto, capace di battere 3-0 la Sicula Leonzio. Pari tra Viterbese e Vibonese, così come tra Paganese e Casertana. Tre punti importanti per il Potenza, ora quinto, contro il Bisceglie, spettacolare 3-3 in Rende-Cavese.



Catanzaro-Sicula Leonzio 3-0

Paganese-Casertana 2-2

Reggina-Catania 3-0

Rende-Cavese 3-3

Siracusa-Matera 3-0 a tavolino

Viterbese-Vibonese 2-2

Monopoli-V. Francavilla 1-1

Potenza-Bisceglie 1-0

Classifica. Juve Stabia 63, Trapani 61, Catania 57, Catanzaro 54, Potenza 46, Virtus Francavilla 42, Viterbese 41, Monopoli 41, Casertana 41, Vibonese 41, Cavese 40, Sicula Leonzio 39, Rende 37, Reggina 36, Rieti 28, Bisceglie 28, Siracusa 26, Paganese 13, Matera.