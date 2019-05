È la Virtus Vecomp Verona la quarta retrocessa in Serie D. Si chiude così la prima tornata di playout di Serie C, che ha visto festeggiare il Rimini: ko all’andata per 1-0, i romagnoli sono riusciti davanti ai propri tifosi a ribaltare il risultato, trionfando per 2-0 - in gol, nel primo tempo, Buonaventura e Alimi - e conquistando così la permanenza tra i professionisti (il girone B è l'unico con una retrocessione diretta nel corso della regular season, ndr). I veneti sono così costretti a tornare tra i dilettanti dopo solamente un anno dalla promozione: raggiungeranno Cuneo, Paganese e Fano, le altre squadre che già sono retrocesse. La quinta sarà infine determinata dalla doppia sfida tra Lucchese e Bisceglie, in programma tra l’1 e l’8 giugno.

Rimini-Virtus Verona 2-0

9' Buonaventura, 44' Alimi