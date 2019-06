Gli organici non sono ancora completi, ma intanto la Lega Pro ha annunciato quelle che saranno le date in cui inizierà e terminerà il campionato di Serie C 2019/20. Come si apprende da una nota ufficiale, nella prossima stagione le squadre iscritte ai tre gironi della terza serie nazionale scenderanno in campo per la prima volta in campionato il 25 agosto 2019, mentre l’ultima giornata della stagione regolare verrà disputata il 26 aprile 2020. Una volta stilati i calendari, verranno inseriti quattro turni infrasettimanali in date ancora da stabilire. I club di Serie C giocheranno anche in prossimità di Natale, con un turno in programma il 22 dicembre 2019, mentre è prevista una sosta dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020. Non soltanto le date del campionato, sono state rese note anche quelle relative alla fase eliminatoria di Coppa Italia di Serie C: la prima giornata si giocherà domenica 4 agosto, la secondo giornata domenica 11 agosto e il terzo e ultimo turno domenica 18 agosto 2019.

La situazione in Serie C

Rese note le date della prossima stagione, resta ancora da capire quali saranno le squadre che prenderanno parte al campionato. Certamente escluse Albissola, Lucchese e Siracusa, che non hanno presentato domanda di iscrizione, praticamente fuori anche Arzachena e Foggia, che hanno inoltrato documentazione incompleta.