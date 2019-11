Barcellona, Messi non basta: clamoroso ko col Levante. I risultati della 12^ giornata

Dopo sette vittorie consecutive si interrompe la corsa del Barcellona nella Liga. I blaugrana frenano nella maniera più clamorosa possibile, andando ko sul campo del Levante addirittura dopo essere passati in vantaggio. Alla squadra di Valverde infatti non è bastato il solito Lionel Messi, in rete su calcio di rigore contestato al 38': nella ripresa è stata tutta un'altra storia. Sette minuti micidiali, dal 61' al 68', hanno permesso al Levante di ribaltare la situazione grazie ai gol di Campana, Borja Mayoral e Radoja. Un tonfo pesante quello del Barça, il terzo in questo campionato in appena 11 giornate (una partita in meno per i blaugrana). Valverde, inoltre, dovrà fare i conti con l'infortunio di Suarez, uscito per problemi al soleo. I catalani ora possono essere superati in vetta alla classifica da Siviglia, Atletico Madrid, Real Madrid o Granada, che devono ancora giocare. Continua il momento negativo dell'Espanyol, ko in casa contro il Valencia nell'altra gara già disputata (1-2): di Parejo e Gomez le reti decisive.