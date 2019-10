La richiesta di Conte nel post partita contro il Parma è stata chiara. L'allenatore nerazzurro vuole dei rinforzi dal mercato di gennaio per essere in grado di competere su tutti i fronti. Una rosa che con i tanti impegni e gli infortuni si è ridotta notevolmente per Conte, che nelle ultime tre partite non ha potuto fare il turnover necessario per far riposare i giocatori sovraccaricati già dalle tante partite giocate. La società nerazzurra è quindi alla ricerca di un nuovo tassello per allargare la rosa a disposizione dell'allenatore pugliese, soprattutto a centrocampo. E allora ecco che in aiuto della società nerazzurra potrebbe arrivare paradossalmente una richiesta di mercato da parte del Barcellona, che ha aperto un possibile fronte di trattativa tra blaugrana e Inter. I due club sono in buoni rapporti e la scorsa settimana si sono visti per sondare il terreno e capire i margini per la riuscita di un’operazione da qui a giugno. Si tratterebbe di uno scambio di giocatori e non per forza di uguale valore, dunque con un possibile conguaglio economico. Al momento però non sembrano essere stati trovati i tasselli giusti per completare l’operazione già a gennaio.

I possibili scenari

Un primo problema riguarda le richieste del Barcellona. Al club blaugrana piacciono Lautaro Martinez, spinto anche dal compagno di nazionale Messi, e Skriniar, ma essendo due calciatori importanti per la rosa di Conte per la società nerazzurra non sono sicuramente in uscita. Un ulteriore problema sono i tempi e l valutazione dell’operazione. Quello che l'Inter sa è che Il Barcellona già a gennaio vorrebbe cedere Rakitic, un possibile obiettivo nerazzurro, ma al momento Conte preferirebbe un centrocampista più aggressivo e dinamico, insomma con caratteristiche diverse dal croato. In più il blaugrana ha già 30 anni, costa ancora tanto ed ha un ingaggio di sei milioni netti a stagione. Anche per questo, sempre rimanendo in orbita Barcellona, il desiderio di Conte sarebbe quello di Arturo Vidal, da lui già allenato alla Juventus, ma dopo un inizio di stagione a rilento, ora il cileno sta trovando più spazio e i blaugrana non lo ritengono sul mercato. Inoltre la società nutre dei dubbi sull’aspetto comportamentale e caratteriale del giocatore, quindi le parti si riaggiorneranno per capire nuove opportunità. Tanti tasselli di un intricato scambio sono ancora da sistemare con la volontà del Barcellona di prendere Lautaro e la necessità dell’Inter di un rinforzo a centrocampo. Un’operazione che tra gennaio e giugno potrebbe però trovare la sua soluzione in grado di mettere d’accordo entrambi i club.