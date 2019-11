I pezzi pregiati dell'Inter non si toccano. È questo il messaggio lanciato da Giuseppe Marotta ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di campionato dei nerazzurri sul campo del Bologna. L’amministratore delegato, in particolare, ha allontanato le voci di mercato che riguardano Lautaro Martinez, che dopo il rendimento molto positivo di questo avvio di stagione secondo i media spagnoli sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Parole chiare quelle di Marotta, che ha spiegato qual è la politica del club. "Partiamo da un concetto – ha chiarito -: i giocatori sono contenti di stare con noi e, come si dice sempre, un giocatore per partire deve prima esprimere la volontà di andare via. L'Inter è una società molto forte che raramente vende i giocatori importanti, quindi vogliamo continuare su questa strada anche se chiaramente ci dobbiamo trovare anche davanti a delle situazioni da gestire. Ma questo fa parte del nostro ruolo".