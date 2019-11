Prosegue la telenovela tra l'attaccante gallese e i Blancos dopo la partenza sfumata in estate. Sceso in campo per l'ultima volta ad inizio ottobre con il Real Madrid, l'ex Tottenham è stato regolarmente convocato in Nazionale per le qualificazioni a Euro 2020. Peccato che nelle ultime settimane sia finito ai margini in Spagna per un presunto infortunio muscolare

Ai margini con il club, regolarmente convocato in Nazionale. È lo strano caso di Gareth Bale, 30enne attaccante vicino all’addio in estate dal Real Madrid: una partenza sfumata per l’affare da 101 milioni di euro nel 2013, quando i Blancos lo prelevarono a peso d'oro dal Tottenham. Peccato che dopo 238 presenze (con 104 gol e 67 assist) la stella gallese sia sempre più lontano dai piani di Zinedine Zidane. Sceso in campo per l’ultima volta lo scorso 5 ottobre nel 4-2 al Granada nella Liga, Bale è fermo ai box per un infortunio muscolare al polpaccio (accusato contro la Croazia un mese fa) che sembra davvero sospetto. Lo dimostrano le ultime notizie giunte dal ritiro del Galles, Nazionale che prepara i prossimi impegni nelle qualificazioni a Euro 2020 con il proprio fuoriclasse puntualmente in campo.

Infortunato per il Real, ma non in Nazionale

Convocato dal Ct Ryan Giggs per le sfide da non sbagliare contro Azerbaigian e Ungheria, Bale si è aggregato ai compagni completando senza problemi l’intera sessione di allenamento. Insomma, si allena a parte da un mese con il Real ma svolge tutta la seduta con il Galles. Per qualcuno è diventato un caso, certo è che la situazione legata a Gareth resta sempre d’attualità: avvio di stagione da titolare, poi il posto perduto e un ruolo ai margini tra i Blancos di Zidane. Prima della partita contro l’Eibar, vinta nel weekend, lo stesso Zizou aveva alimentato il mistero spiegando: "Non ci sono indisponibili, nessun infortunato. Non ci sono decisioni tecniche, non decido io se i giocatori stanno bene o male". E per l’attaccante sedotto dalla Cina in estate, la permanenza a Madrid diventa sempre più complicata in attesa del mercato di gennaio.