Atletico-Barcellona 0-1: gol di Messi, infortunio per Piqué. Blaugrana in testa col Real

Una rete di Messi all'86' piega l'Atletico Madrid e permette ai blaugrana di tenere la testa della classifica, insieme al Real. La squadra di Simeone va a -6. Nel Barça preoccupazione per l'infortunio di Piqué. Vincono anche Siviglia e Athletic Bilbao, poker per il Getafe e l'Osasuna

ATLETICO MADRID-BARCELLONA 0-1

86' Messi



Il colpo della domenica sera, in Liga, lo fa il Barcellona che passa al Wanda Metropolitano contro l'Atletico e aggancia il Real in testa alla classifica. I blaugrana vincono 1-0 e la firma è sempre quella di Lionel Messi. L'argentino, alla vigilia di una giornata che - secondo i rumors - potrebbe consegnargli il 6° Pallone d'oro della carriera, scaglia un altro pallone dorato alle spalle di Oblak e mette al tappeto i Colchoneros a quattro minuti dal termine: bellissima la percussione del numero 10 e lo scambio con Suarez prima del mancino vincente sul primo palo. Il Barça tiene la prima posizione a 31 punti e lascia l'Atletico a -6 e con una gara in meno rispetto agli uomini di Simeone. L'unica nota stonata per il Barcellona è l'infortunio di Piqué nel finale di partita. Una notizia che drizza le antenne anche in casa Inter.



ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Trippier, Felipe, Hermoso, Saul; Correa (73' Lemar), Herrera (87' Lodi), Thomas, Koke; Felix (66' Vitolo), Morata.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué (83' Umtiti), Lenglet, Firpo; Arthur (73' Vidal), De Jong, Rakitic; Messi, Suarez, Griezmann.