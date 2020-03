Leganes-Real Valladolid, gara simulata in casa: la cronaca social

Il Leganes, con lo slogan "Resta a casa", ha giocato ironicamente una partita sui social in cui i protagonisti rispettano le regole da osservare in questo periodo di quarantena, come l’igiene delle mani CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI DEL 14 MARZO IN DIRETTA

Una chiara difficoltà nell'accettare l'obbligo di rimanere a casa e il divieto imposto alle manifestazioni sportive: un sentimento che accomuna tanti appassionati e che il Leganes ha voluto incarnare meglio di tutti. Alle ore 13:00, infatti, sul profilo Twitter del club spagnolo (il cui direttore generale Ortega è risultato positivo al tampone del coronavirus), è cominciata la diretta di una partita ironicamente simulata con il Real Valladolid, al grido di "resta a casa!".

E così i giocatori più che servire un assist servono l'aperitivo, non entrano in area ma in cucina, i difensori concedono spazio "social" agli avversari e il Leganes alla mezzora ne approfitta e passa in vantaggio con Oscar Rodriguez. Poi succede che un giocatore ha un'urgenza e lascia il campo: deve lavarsi le mani. A fine primo tempo non si rientra negli spogliatoi ma nelle rispettive abitazioni; l'allenatore Aguirre fornirà delle indicazioni ma per accedere a Netflix e abbonarsi a Movistar Futbol.

A inizio ripresa arriva il pareggio del Valladolid con Enes Unal, che segna "da casa sua". Poco dopo, gol annullato agli ospiti per fuorigioco: l'attaccante stava "schiacciando un pisolino". Le vere giocate diventano i film da vedere durante questa clausura forzata nelle proprie case. Il Valladolid resta anche in inferiorità numerica al 67', l'arbitro decide di espellerlo dopo "essersene lavato le mani" in un primo momento. A un quarto d'ora dal termine, il Leganes si riporta in vantaggio con un'azione da videogioco, dove Bustinza preme cerchio e Carrillo conclude col quadrato per siglare la rete del 2-1.