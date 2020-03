"Riduzione della giornata lavorativa". Così il consiglio d'amministrazione del Barcellona, riunitosi nella giornata di giovedì in videochat, ha stabilito un massiccio taglio salariale dei propri tesserati. La direttiva non sarà limitata ai soli calciatori del Barça A, ma coinvolgerà tutti gli atleti della polisportiva: quindi le squadre di basket e hockey, il calcio femminile, la cantera più i relativi staff tecnici. Quello blaugrana è tra i club più colpiti dallo stop alle attività, visto il peso degli introiti commerciali. Pertanto il Barcellona ha spiegato che "date le circostanze vi sarà una riduzione proporzionale della remunerazione prevista nei rispettivi contratti. Una misura che il club vuole attuare scrupolosamente seguendo le regole formali del lavoro, secondo i criteri di proporzionalità". Tradotto, lo stipendio di ciascun atleta sarà decurtato del 30%, reotroattivamente dal 13 marzo fino alla ripresa delle attività. Ma sull'entità esatta, il club avrà un margine per trovare l'accordo con i giocatori: se non arriverà entro 5 giorni la decisione del Barcellona diventerà in ogni caso esecutiva.

La ricostruzione

La scorsa settimana scoppiava il caos in casa blaugrana di pari passo con la diffusione del coronavirus in Spagna. Il presidente Josep Maria Bartomeu aveva ammesso tutte le difficoltà del club, impossibilitato a coprire le spese economiche della stagione date le circostanze. Così era nata l'idea del taglio degli stipendi: inizialmente il club mirava soprattutto ai più onerosi, quelli delle squadre di calcio. Ma a colloquio con i capitani Bartomeu aveva trovato la ferma opposizione dei giocatori, sia per quanto riguarda le cifre che le modalità della proposta. La soluzione di oggi sarà più 'democratica', coinvolgendo tutte le discipline della polisportiva, ma non è chiaro quanto si discosti da quella originaria in termini economici.