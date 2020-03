Veterani dall’ingaggio pesante, giocatori che non hanno reso quanto sperato: il Barcellona sarebbe pronto a cedere tanti elementi della rosa per tentare l’assalto a uno tra Neymar e Lautaro e favorire un ricambio generazionale

Abbassare il monte ingaggi, ottenere entrate importanti e dare l'assalto ad un nome pesante: Neymar o Lautaro Martinez, o anche entrambi. È questa la strategia che il quotidiano spagnolo Sport attribuisce al Barcellona, pronto a rivoluzionare la squadra per favorire un ricambio generazionale. Così, sarebbero sul mercato Coutinho (che non sarà riscattato per 80 milioni dal Bayern Monaco), Griezmann nonostante sia arrivato la scorsa estate, Rakitic, Vidal, Umtiti, Neto, Braithwaite (acquistato soltanto un mese fa) e Aleña.

La situazione di Dembélé e Semedo

Inoltre, potrebbero partire anche Dembélé e Semedo davanti ad un'offerta favorevole, anche con delle contropartite tecniche. Discorso valido specialmente per il francese, che era stato già proposto al Paris Saint-Germain per arrivare a Neymar e l'operazione potrebbe essere tentata nuovamente la prossima estate.