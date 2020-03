L'attaccante del Real in diretta su Instagram risponde così a un paragone con Giroud, francese del Chelsea: "Non confondiamo una vettura di Formula 1 con un kart". Poi il collegamento con Ronaldo il Fenomeno: "Per me sei il migliore di tutti"

Calcio fermo anche in Spagna causa emergenza sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus e anche per i giocatori c’è il “problema” di come trascorrere le giornate. Dopo gli allenamenti nel chiuso delle loro abitazioni, per molti di loro lo svago preferito restano le dirette Instagram con altri compagni di squadra, amici e personaggi del mondo dello spettacolo e del web. E anche Karim Benzema, da sempre molto attivo sui social, ha deciso di trascorrere un po’ del suo tempo su Instagram fornendo qualche spunto decisamente niente male. In diretta con l’influencer Mohamed Henni, l’attaccante del Real Madrid ha così risposto a una domanda sul paragone con il connazionale Olivier Giroud, calciatore del Chelsea: "Non possiamo confondere una vettura di Formula 1 con una vettura di kart. E io sono la Formula 1", le parole di Benzema.

Che siparietto con Ronaldo il Fenomeno

Benzema che successivamente è stato protagonista anche di una diretta Instagram con un altro ex attaccante del Real Madrid, Ronaldo il Fenomeno, oggi presidente del Valladolid: "Ho detto ai miei tifosi che per me tu sei il migliore di tutti. Mi hanno detto che anche Zidane lo è, ma per me tu sei il migliore. Tu sei ad un livello più alto di tutti". Pronta la replica del brasiliano: "Sono molto orgoglioso di quello che stai facendo, solo quando segni contro il Valladolid non mi piace". Una diretta davvero divertente, con Benzema che ha provato anche a far parlare Ronaldo in francese.