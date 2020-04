Spagna, Sanchez: "Allenamenti individuali dal 4/5"

In Spagna il calcio prova a ripartire. Come annunciato dal premier Sanchez, infatti, a partire dal 4 maggio i professionisti potranno allenarsi individualmente. Il provvedimento è preso all'interno di una serie di misure e di un piano che prevede ben 4 fasi. "Le raccomandazioni della Commissione europea e dell'OMS sono state fondamentali nella preparazione di questo piano - ha spiegato il Primo Ministro spagnolo -. La riduzione delle restrizioni sarà graduale, asimmetrica e coordinata. Si partirà dalla fase 0 che prevede l'apertura di alcune piccole attività, come ad esempio i ristoranti per cibo da asporto, mentre Gli atleti professionisti potranno allenarsi individualmente. Da lì si passerà alla fase 2, con il via libera ad altri piccoli negozi che dovranno rispettare rigide misure di sicurezza. Saranno aperti luoghi di culto, con un terzo delle capacità, e i centri sportivi meglio attrezzati, con l'allenamento che si alzerà a un livello 'medio'. Il tutto senza dimenticarsi di rispettare la distanza minima di un metro.



La fase 2 concederà, in caso di miglioramento, l'apertura dei locali di ristorazione a un terzo delle loro capacità, mentre potranno essere organizzati spettacoli culturali con meno di 50 persone o meno di 400 se seduti. La fase 3, infine, amplierà la capacità di 'raccoglimento' fino al 50%. Ogni fase durerà minimo due settimane e, se tutto andrà bene, alla fine di giugno torneremo alla normalità. Formentera, La Gomera, El Hierro e La Graciosa inizieranno la fase 1 già dal 4 maggio, il resto del Paese partirà dalla fase 0. La riduzione delle restrizioni non seguirà lo stesso ritmo in tutta la Spagna, nemmeno all'interno delle stesse comunità".