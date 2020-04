Spadafora: "Presidenti potrebbero chiederci stop"

"La App potrà servire se arriva in fretta, e se la scarica la grande maggioranza degli italiani per questo è importante lanciarla entro la fine di maggio; se quest'estate l'avremo tutti o quasi, bene; altrimenti servirà a poco". Sui timori circa un'intrusione nella privacy individuale e collettiva del Paese, Colao assicura che "non è così, non è stato scelto il sistema centralizzato, che manteneva l'identità di tutti i contatti ma è stata scelta l'altra soluzione, quella Apple-Google in cui i contatti stanno solo sui telefonini delle persone".